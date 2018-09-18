СК начал проверку в связи с ДТП с автобусами в Воронежской области

ТАСС, 18 сентября. Следователи проводят проверку из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения двух автобусов на трассе "Дон" в Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Мануковская.
"На данный момент следователи работают на месте. Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала собеседница агентства.
Проверку в связи с происшествием уже организовала прокуратура.
В региональном следственном управлении СК также сообщили, что следователи проверят документацию организации-перевозчика в рамках проведения доследственной проверки.
"В рамках доследственной проверки будут опрошены очевидцы, истребована документация, регламентирующая осуществление данной организацией услуг по перевозке населения", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 525-м километре трассы "Дон". Один из автобусов стоял на обочине, вероятно, устраняя неисправность, когда в него врезался другой. По последним данным, погибли пять человек, около 20 пострадали.