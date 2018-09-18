Ликвидация последствий ДТП в Воронежской области завершена

ТАСС, 18 сентября. Специалисты завершили ликвидацию последствий после столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области, движение по трассе М-4 "Дон" полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили во вторник в управлении МВД по региону.

"Движение на данном участке трассы восстановлено и осуществляется в обычном режиме", - сказала представитель пресс-службы ведомства Елена Подтынных.

По словам руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Сергея Хренова, работы по ликвидации последствий ДТП сейчас завершены в полном объеме.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 20:10 на 525-м километре трассы М-4 "Дон" возле села Рогачевка. Один из автобусов стоял на обочине, вероятно, устраняя неисправность, когда в него врезался другой. По официальным сведениям на текущий момент, погибли пять человек, около 20 пострадали. Прокуратурой и управлением СК РФ по Воронежской области инициированы проверки безопасности пассажирских перевозок.