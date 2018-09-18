Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков из-за ДТП под Воронежем

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков в связи с ДТП с автобусами в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"По согласованию с прокуратурой Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков", - сказала пресс-секретарь Ространснадзора Анастасия Кравченко. Речь идет о компаниях, чьи автобусы попали в ДТП, пояснила она.
"Установлено, что перевозка была заказная, застрахована", - добавила собеседница агентства.
Инцидент произошел около 20:10 на 525-м километре трассы М-4 "Дон" возле села Рогачевка. Один из автобусов стоял на обочине, вероятно, устраняя неисправность, когда в него врезался другой. По официальным сведениям, погибли пять человек, около 20 пострадали. Детей среди пассажиров не было.
Прокуратура Воронежской области также начала проверку безопасности пассажирских перевозок после ДТП с автобусами, свою проверку ведет региональное управление Следственного комитета.