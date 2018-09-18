{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков из-за ДТП под Воронежем

Речь идет о компаниях, автобусы которых попали в ДТП

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков в связи с ДТП с автобусами в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"По согласованию с прокуратурой Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков", - сказала пресс-секретарь Ространснадзора Анастасия Кравченко. Речь идет о компаниях, чьи автобусы попали в ДТП, пояснила она.

"Установлено, что перевозка была заказная, застрахована", - добавила собеседница агентства.

Инцидент произошел около 20:10 на 525-м километре трассы М-4 "Дон" возле села Рогачевка. Один из автобусов стоял на обочине, вероятно, устраняя неисправность, когда в него врезался другой. По официальным сведениям, погибли пять человек, около 20 пострадали. Детей среди пассажиров не было.

Прокуратура Воронежской области также начала проверку безопасности пассажирских перевозок после ДТП с автобусами, свою проверку ведет региональное управление Следственного комитета.

Теги
РоссияВоронежская область
Скончалась еще одна пострадавшая в ДТП под Воронежем
Число жертв выросло до пяти
Читать полностью