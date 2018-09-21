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Поиски пропавшей аргентинской подлодки

В зоне поиска аргентинской подлодки San Juan засекли объект, похожий на нее по размеру

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил, что сигнал обнаружили на глубине 280 метров
© AP Photo/Esteban Felix

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Американская компания Ocean Infinity зафиксировала в зоне поиска исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan объект, похожий по размеру на субмарину. Об этом сообщил в пятницу министр обороны республики Оскар Агуад.

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"Как сообщил нам капитал судна Ocean Infinity, [зафиксированный сигнал] похож на объект, размер которого сопоставим с субмариной", - сказал глава ведомства в эфире телеканала Todo Noticias.

По словам министра, "важный сигнал" был зафиксирован на глубине 280 метров. "Удивительно, что объект не нашли раньше", - добавил Агуад. В пятницу для проверки сигнала в воду были спущены подводные телеуправляемые аппараты.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно - российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.

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