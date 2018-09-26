СК проверит работу перевозчика после ДТП с маршруткой в Рязани

ТАСС, 26 сентября. Доследственная проверка проводится по факту ДТП с участием маршрутного такси в Рязани, где пострадали 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.
"СК РФ подключился и проводит доследственную проверку по факту оказания услуг ненадлежащего качества по ст. 238 УК РФ. В ходе проверки будет дана оценка работе перевозчиков и соответствия маршрутного такси всем нормативным требованиям", - уточнила старший помощник руководителя управления Анжелика Евдокимова.
Свою проверку по факту ЧП проводит и полиция.
По предварительной информации, авария произошла в среду в 07:00 мск на выезде из Рязани. Грузовой автомобиль по касательной совершил столкновение с самосвалом, который ехал по встречной полосе. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло заднее левое колесо, в результате чего машину вынесло на встречную полосу движения. В это время сзади большегруза, у которого случилась техническая неполадка, в попутном направлении двигался пассажирский микроавтобус по маршруту Рязань - Взметнево.
По имеющейся информации, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с большегрузом. В результате травмы получили 10 человек, восемь из них госпитализированы.