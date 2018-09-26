Мужчину, установившего палатку в очереди за iPhone в центре Москвы, забрали в полицию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Молодого человека, установившего палатку в очереди за новым iPhone ХS перед фирмeнным магазином Apple в центре Москвы, чтобы ночевать в ней до начала продаж смартфона, забрали в полицию.

На Тверской растет очередь за новыми iPhone. Продажи стартуют через два дня

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Начало продаж iPhone ХS запланировано на 28 сентября, но по традиции, за несколько дней до этого в Москве перед магазином производителя телефонов начинает выстраиваться очередь из желающих его приобрести.

"В среду к палатке подъехали работники патрульно- постовой службы полиции и заставили владельца ее разобрать, владельца забрали сотрудники МВД. Его могут привлечь к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.