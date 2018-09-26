СК провел обыск в рабочем кабинета депутата парламента Дагестана Раджаба Абдулатипова

"Следователи завершили допрос депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность. В ходе обысков в рабочем кабинете и в доме подозреваемого изъяты компьютеры, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Махачкале сотрудниками УФСБ задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, председатель комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов. По данным СК РФ, он задержан за участие в преступном сообществе и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества "). Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

Раджаб Абдулатипов с 1997 года по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана. С 2002 по 2016 год - начальник УФМС России по Дагестану, начальник управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года - председатель комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.