Спасатели эвакуировали во время пожара в жилом доме в Томске около 80 человек

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб эвакуировали 80 жителей пятиэтажного дома в томском Академгородке, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МЧС по Томской области.

"Эвакуировано около 30 человек, звеньями газодымозащитной службы выведены из помещения 50 человек", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, сложность пожара заключается в наличии пустотных перегородок в перекрытиях здания, по которым распространяется огонь. На момент прибытия пожарных подразделений огонь распространился на мансардный этаж и крышу здания. Работы на месте пожара продолжаются.

Как сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона, распространению огня на верхние этажи жилого дома в Томске способствовала также обшивка здания - "она "помогла" огню перейти с третьего этажа на верхние [этажи] и на мансарду с деревянными перекрытиями".

Власти Советского района, где произошло возгорание, намерены создать пункт временного размещения в лицее неподалеку от места ЧП. Он, по словам главы администрации района Оксаны Рубцовой, сможет вместить 100 человек, по желанию там смогут разместиться жильцы дома.

Пожар произошел на площади 400 кв. м в пятиэтажном жилом доме на улице Вавилова. Сначала загорелась квартира на третьем этаже, потом огонь перешел по балконам на четвертый и пятый этажи. По предварительным данным, пострадавших нет.