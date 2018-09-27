Пожар в пятиэтажке в томском Академгородке локализован

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном доме в Томске, откуда эвакуированы все 220 жильцов, локализован, сообщил журналистам врио начальника Главного управления МЧС по Томской области Олег Еременко.
"Пожар локализован. На момент локализации работают 25 единиц техники, 85 человек личного состава, шесть звеньев газодымозащитников", - сказал он.
В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что из дома эвакуировали около 220 человек.
"На данный момент все люди эвакуированы, всего - 220 человек, спасено 60 человек, еще 160 человек были эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили о возникшей угрозе обрушения деревянных перекрытий мансарды.
"В результате пожара возникла угроза обрушения деревянных конструкций мансардного этажа", - сказал агентству представитель ведомства. Он добавил, что в пятницу на место прибудет следственная лаборатория МЧС, которая будет устанавливать причины пожара. Ранее очевидцы сообщали ТАСС, что причиной мог стать загоревшийся бойлер в мансардном этаже. Собеседник агентства также уточнил, что с жильцами дома работают психологи.
Пожар в жилом доме в Томске произошел на площади 500 кв. м, по предварительным данным, пострадавших нет. В доме, расположенном на территории Академгородка в Советском районе Томска, четыре жилых этажа и пятый мансардный.
Загоревшееся здание расположено в Советском районе Томска, на территории томского Академгородка. В здании четыре жилых этажа и пятый мансардный. Рядом с ним расположены другие жилые дома и школа.