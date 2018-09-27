Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины за избиение подростка в Казани

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил подростка в Казани. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудниками полиции УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело по статье 112 часть 2 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") в отношении 43-летнего жителя города, избившего подростка", - рассказала она.

19 сентября в отдел полиции поступило заявление от гражданина о том, что его сына избил неизвестный. Инцидент произошел рядом со станцией метро. Правонарушитель нанес телесные повреждения 17-летнему подростку, после чего скрылся. Полицейские уже на следующий день установили личность нападавшего.

"В настоящее время сотрудниками полиции подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. С ним проводятся следственные действия с целью установления мотивов нападения. В ближайшее время злоумышленнику будет избрана мера пресечения", - сказала Волк.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией отметил, что потерпевший страдает синдромом аутизма. По данным источника, подросток подошел к мужчине, чтобы спросить дорогу домой. В ответ злоумышленник избил его.