{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Затонувший паром в Танзании подняли из озера Виктория

Власти страны заявили, что операция заняла восемь дней

ТАСС, 29 сентября. Армия Танзании подняла и отбуксировала паром на озере Виктория, жертвами крушения которого стали 225 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министра строительства, транспорта и связи Танзании Исаака Камвельве.

Он заявил, что операция по поднятию и буксировке парома заняла восемь дней "изнурительной работы" и отметил, что президент страны Джон Магуфули "дал высокую оценку армии, широкой общественности и всем танзанийцам за участие в спасательных и восстановительных операциях".

Судно затонуло 20 сентября между островами Юкора и Буголора, на борту находились свыше 400 человек.

Теги
ТанзанияМагуфули, Джон
СМИ: аэропорт в Индонезии закрыли после серии землетрясений
Землетрясения вызвали волну цунами высотой до двух метров
Читать полностью