Затонувший паром в Танзании подняли из озера Виктория

ТАСС, 29 сентября. Армия Танзании подняла и отбуксировала паром на озере Виктория, жертвами крушения которого стали 225 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министра строительства, транспорта и связи Танзании Исаака Камвельве.

Он заявил, что операция по поднятию и буксировке парома заняла восемь дней "изнурительной работы" и отметил, что президент страны Джон Магуфули "дал высокую оценку армии, широкой общественности и всем танзанийцам за участие в спасательных и восстановительных операциях".

Судно затонуло 20 сентября между островами Юкора и Буголора, на борту находились свыше 400 человек.