После ДТП с участием автобуса в Подмосковье госпитализированы 13 человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. После аварии в Луховицком городском округе Московской области тринадцать человек были госпитализированы, еще троим помощь была оказана амбулаторно. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП в Луховицах пострадало 13 человек: шесть доставлены в травмоцентр Коломны, семь с травмами в Луховицкую ЦРБ. Еще трое пострадавших обратились амбулаторно в Луховицкую ЦРБ", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в аварии.

ДТП произошло в субботу утром на 129-м км федеральной трассы М5 "Урал". По данным источника, автобус, перевозивший 25 работников магазина "Магнит" из Коломны в Зарайск, столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся.

По данным Главного управления МЧС по Московской области, из-за ДТП движение на автодороге затруднено. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины аварии.