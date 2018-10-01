Спасатели Индонезии не могут установить связь с двумя крупными районами на Сулавеси

ТАСС, 1 октября. Спасатели Индонезии не могут добраться до населенных пунктов, расположенных в двух крупных районах провинции Центральный Сулавеси, поскольку дороги разрушены из-за землетрясения.

"Очень серьезная ситуация складывается в районе Дунгала, где находился эпицентр землетрясения, произошедшего 28 сентября. Там подземные толчки были намного мощнее, чем в Палу (административный центр провинции)", - сказал чиновник. По последним данным, только в этом городе число погибших превысило 1,2 тыс. человек. Сутопо Нугрохо также рассказал, что в Дунгала "было зафиксировано намного более мощное цунами, когда высота волн достигала 7 метров".

Он также отметил, что "серьезную озабоченность вызывает также ситуация в районе Сиги, где помимо землетрясения были зафиксированы сходы селевых потоков". "У нас по-прежнему отсутствует полноценная связь с этими районами", - добавил представитель Агентства.

В общей сложности в районах, где ощущалось землетрясения, а также последующее цунами, проживает около 1,4 млн человек. На данный момент также известно о сотнях раненных, без жилья остались свыше 16 тыс. человек.