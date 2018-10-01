Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве возросло до девяти

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с маршрутным такси на северо-западе Москвы выросло до девяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на пересечение улиц Свободы и Планерной, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, включая маршрутное такси. По предварительной информации, пострадали девять человек", - сказал собеседник агентства.

Экипаж санитарного вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в больницу, в полете ее сопровождает авиамедицинская бригада.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, у дома 99, корпус 1, на улице Свободы произошло столкновение четырех легковых автомобилей и маршрутного такси. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, движение по улице Свободы в сторону центра перекрыто.