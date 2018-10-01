Восемь из девяти пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве госпитализированы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Восемь пострадавших в аварии с маршрутным такси на северо-западе Москвы доставлены в городские больницы, все они в состоянии легкой степени тяжести, серьезных повреждений нет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В результате аварии пострадало девять человек, все взрослые. Все они в состоянии легкой степени тяжести, серьезных повреждений нет. Восемь пострадавших госпитализированы в городские больницы, в том числе, один человек эвакуирован вертолетом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП на улице Свободы в течение шести минут. "В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Одному человеку медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Москве у дома 99, корпус 1 на улице Свободы произошло столкновение четырех легковых автомобилей и маршрутного такси. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.