Власти Индонезии не обращались за международной помощью в ликвидации последствий стихии

ТАСС, 1 октября. Власти Индонезии не обращались к другим странам за поддержкой в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и цунами, но готовы принять помощь от международного сообщества. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

"Прошлой ночью президент Джоко Видодо заявил министру иностранных дел Ретно Марсуди о необходимости принимать помощь, если ее будут предлагать другие государства", - сказал он. Однако "правительство не намерено обращаться за помощью к международному сообществу".

Министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто возглавил координационный штаб по сотрудничеству с другими странами, намеревающимися оказать помощь. Он в понедельник заявил, что Джакарта примет "только необходимую помощь", при чем "не от всех государств". Министр также отметил, что "самолеты, которые могут доставлять помощь, должны приземляться на взлетно-посадочную полосу, длина которой не более 2 км". В первую очередь, по его словам, "необходимы палатки, генераторы, оборудование для очистки воды, полевые госпитали со специалистами".

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.