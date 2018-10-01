Великобритания выделила $2,5 млн на оказание помощи жертвам цунами в Индонезии

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделило £2 млн (около $2,5 млн) на оказание помощи жертвам цунами в Индонезии. Об этом телеканалу Sky News заявила в понедельник британский министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.

По данным телеканала, британские власти также планируют направить в Индонезию группу экспертов, специализирующихся на борьбе с последствиями стихийных бедствий и вопросах оказания гуманитарной помощи. Кроме того, изучается вопрос о том, чтобы послать к берегам страны фрегат и транспортное судно британских ВМС для оказания помощи в эвакуации населения из пострадавших районов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн составляла 3-5 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать его приближение.

По последним данным, в результате стихийного бедствия в Индонезии погибло более 1,2 тыс. человек, сотни получили серьезны травмы. Без жилья остались как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров. В общей сложности в затронутых бедствием районах проживает около 1,4 млн человек.