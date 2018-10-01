В цехе по производству полиэтилена под Новосибирском ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании цеха по производству полиэтилена в Новосибирском районе Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
"На данный момент открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Возгорание возникло в здании цеха, расположенном пожар возник в дачном поселке Мочище. В результате пожара произошло частичное отключение электроэнергии в Заельцовском и Новосибирском районах.
В экстренных службах региона сообщили ТАСС, что общая площадь пожара составила 2000 кв. м. К его тушению привлекли пожарный поезд. Сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.
Как уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники полиции для обеспечения безопасности оцепили район происшествия. "Проводится работа по обеспечению беспрепятственного проезда экстренных служб к месту пожара. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба.