Посольство РФ в США выясняет, не пострадали ли россияне при землетрясении на Аляске

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в США выясняет, не пострадали ли граждане России в результате землетрясения на Аляске. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении для СМИ.

"Посольство России выясняет, не пострадали ли наши граждане в результате землетрясения на Аляске. Находимся по данному вопросу в контакте с американскими властями", - отмечается в заявлении.

Землетрясение произошло в пятницу в 08:29 по времени Аляски (20:29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. За основным толчком последовало еще несколько афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,8. Начальник полиции Анкориджа Джастин Долл сообщил, что у него нет данных о возможных жертвах и серьезно пострадавших.

Губернатор Аляски Билл Уокер ранее объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.