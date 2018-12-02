Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в гипермаркете "Лента" в Сургуте

ТАСС, 2 декабря. Возгорание кабеля в подсобном помещении гипермаркета "Лента" в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), по предварительным данным, произошло из-за короткого замыкания. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании в магазине поступило в 15:48 (13:48 мск). В результате были эвакуированы около 1300 человек.

"Наши подразделения прибыли, но фактически машины огнетушащие средства не подавали, а с помощью огнетушителей, находящихся на объекте, потушили кабель на 3 кв. метра. Предварительная причина - короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, людей запустили обратно практически сразу после инцидента.

"Угрозы распространения [огня] и повторного возникновения [возгорания] не было", - пояснил он.