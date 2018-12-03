ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Пятнадцатилетняя школьница, попавшая в ДТП на трассе под Волгоградом, скончалась в больнице, на лечении остаются еще двое пострадавших. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"Сегодня утром в больнице города Волжского от полученных в аварии травм скончалась 15-летняя школьница. Она получила множественные травмы, хотя и была пристегнута. Двое других пострадавших остаются на лечении в той же больнице", - сказал Корнаухов.

Авария произошла в субботу днем на 74-м км трассы Волгоград - Астрахань. ВАЗ 21120, за рулем которого находился 18-летний молодой водитель, опрокинулся в кювет. В результате были госпитализированы трое пассажиров легковушки: 15-летняя школьница, ее 17-летний брат, а также 16-летний подросток.

По словам замначальника пресс-службы регионального ГУ МВД, 18-летний водитель был трезв, водительское удостоверение он получил только месяц назад, в отношении него возбуждено уголовное дело. Предварительно, молодой человек не справился с управлением. Дорожная обстановка на месте ДТП была нормальной.