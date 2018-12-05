Kaspersky выявил кибератаку на банки на десятки миллионов долларов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" выявила новый вид кибератак под названием DarkVishnya как минимум на восемь банков Восточной Европы, включая российские.

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Ущерб от них эксперты оценили в десятки миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

В нем не уточняется, какие банки пострадали в результате атак, однако в пресс-службе "Лаборатории Касперского" отметили, что среди них были и российские банки. Точную сумму ущерба в компании также не называют.

Кибератаки были зафиксированы в 2017-2018 годах.

По данным компании, злоумышленники использовали гаджеты со встроенным вредоносным программным обеспечением - их внедряли в здание организации или физически подключали к корпоративной сети. Как отметил ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, злоумышленники могли проносить гаджеты под видом курьеров или соискателей на должность в банке.

Как правило, киберпреступники использовали ноутбуки, небольшие одноплатные компьютеры, а также специальные инструменты для проведения USB-атак.