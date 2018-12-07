СМИ: Канада получила из США запрос на арест финдиректора Huawei по делу о мошенничестве

В ходе начавшихся в Ванкувере слушаний эти подробности судье сообщил представитель генерального прокурора Канады. По его словам, Huawei принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских санкций вела дела с Ираном. Предположительно, речь идет о нарушениях в 2013 году, но Мэн Ваньчжоу заявила, что 5 лет назад SkyCom еще не принадлежала Huawei.

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Канады получили из США запрос на арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу из-за обвинений в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщила газета Vancouver Star .

Представитель генерального прокурора Канады настаивает на продлении ареста Мэн Ваньчжоу.

В ходе начавшихся слушаний в Верховом суде канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере он заявил, что, если Мэн Ваньчжоу покинет Канаду и не будет экстрадирована в США, она окажется вне зоны американской юрисдикции. Кроме того, зная о грозящих ей уголовных обвинениях, она будет избегать посещения США и других стран, где ее смогут арестовать.

По каждому пункту обвинений со стороны США, количество которых не уточняется, Мэн Ваньчжоу грозит до 30 лет тюрьмы.

Кроме того, представитель генпрокурора сообщил, что ордер на арест Мэн Ваньчжоу был выдан судом Нью-Йорка 22 августа 2018 года. 1 декабря она была задержана в аэропорту канадского Ванкувера, когда делала пересадку с рейса из Гонконга на самолет в Мексику.

В китайской компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.