Суд в Канаде отложил слушания по делу финдиректора Huawei до 10 декабря

В ходе слушаний представитель генерального прокурора Канады заявил суду, что канадские власти получили из США запрос на арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу из-за обвинений в мошенничестве. Ордер на ее арест был выдан судом Нью-Йорка 22 августа 2018 года, а 1 декабря она была задержана в аэропорту канадского Ванкувера, когда делала пересадку с рейса из Гонконга на самолет в Мексику.

Как сообщила газета Vancouver Star , судья заявил, что в понедельник выслушает дополнительные доводы защиты, настаивающей на освобождении Мэн Ваньчжоу под залог. Обвинение требует оставить ее под стражей, так как в противном случае она может покинуть Канаду и оказаться вне досягаемости правосудия. До понедельника Мэн Ваньчжоу будет находиться под арестом.

ОТТАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд провинции Британская Колумбия в пятницу принял решение о продолжении слушаний по делу об аресте финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу 10 декабря. Она обвиняется американским правосудием в мошенничестве, ей грозит депортация в США.

По его словам, Huawei принадлежит гонконгская компания SkyCom, которая в обход американских санкций вела дела с Ираном. Предположительно, речь идет о нарушениях с 2009 по 2014 годы, но Мэн Ваньчжоу заявила, что тогда SkyCom еще не принадлежала Huawei. Американская сторона утверждает, что этим же заявлением она ввела в заблуждение и ряд банков США.

Обвинение обратило внимание суда на то, что если Мэн Ваньчжоу покинет Канаду и не будет экстрадирована в США, то окажется вне зоны американской юрисдикции. Кроме того, зная о грозящих ей уголовных обвинениях, она будет избегать посещения США и других стран, где ее могут арестовать. Также утверждалось, что за пределами Канады Мэн Ваньчжоу "будет обладать огромными ресурсами и связями". Представитель прокуратуры обратил внимание и на то, что финдиректор компании с апреля 2017 года не посещала Соединенные Штаты, несмотря на то, что ее сын подросткового возраста учится в одном из учебных заведений Бостона (штат Массачусетс).

Кроме того, обвинитель подчеркнул, что Мэн Ваньчжоу является гражданкой Китая и постоянно проживает в КНР. По каждому пункту обвинений со стороны США, количество которых не уточняется, финдиректору китайской компании грозит до 30 лет тюрьмы.

Аргументы защиты

Защита начала с неожиданной апелляции к китайским "законам чести", следуя которым Мэн Ваньчжоу, если ее выпустят под залог, клянется не покидать территорию Канады. В противном случае, подчеркнули адвокаты, она "скомпрометирует своего отца, которого очень любит" и "весь Китай". Юристы сообщили суду, что муж и дочь обвиняемой постоянно проживают в Ванкувере и имеют здесь в собственности недвижимость, поэтому "Мэн Ваньчжоу останется с ними".

Они также указали на то, что США до сих пор не детализировали свои обвинения, но признали, что у американцев есть 60 дней с момента ареста финдиректора Huawei, чтобы сделать это. Говоря о приписываемых Мэн Ваньчжоу случаях мошенничества, юристы отметили, что документ о санкциях США в отношении Ирана "очень сложен". В нем прописан запрет на поставки энергоресурсов и военных технологий Тегерану, но Huawei и SkyCom, по их словам, якобы занимались только поставками гражданского телекоммуникационного оборудования в эту страну.

Адвокаты также сначала заявили, что SkyCom "в какой-то момент" действительно была "дочкой" Huawei, но затем от нее отделилась, а Мэн Ваньчжоу после этого ушла из состава совета SkyCom. Позже защита признала, что "не это имела ввиду", а что Huawei только принадлежали акции гонконгской фирмы.

Юристы Мэн Ваньчжоу добавили, что их подзащитная готова сдать в суде два своих действительных паспорта КНР и Гонконга, обратили внимание на ее гипертоническую болезнь, и на то, что за 46 лет она ни разу не была привлечена к уголовной или административной ответственности.

Связь Huawei с Ираном

Возможно, речь идет в том числе о попытках продать Ирану компьютерное оборудование компании Hewlett-Packard фирмой SkyCom. Агентство Reuters опубликовало расследование об этом еще в 2013 году. В нем утверждалось, что базирующаяся в Гонконге SkyCom в 2010 году предлагала иранской телекоммуникационной сети Mobile Telecommunication оборудование на сумму по меньшей мере €1,3 млн в обход торговых санкций США. При этом как минимум на 13 страницах предварительного контракта стоял логотип Huawei.

В итоге Huawei и SkyCom тогда сообщили, что не поставили указанное оборудование в Иран, а Hewlett-Packard заявила, что запрещает продажу своего оборудования в исламскую республику. В 2013 году Reuters утверждало, что Мэн Ваньчжоу, которая в публикации называлась дочерью основателя Huawei Мэн Кэти, входила в совет директоров SkyCom с февраля 2008 года по апрель 2009 года.

В новость были внесены изменения (3:49) — добавлены аргументы защиты и информация о связи компании с Ираном.