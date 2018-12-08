Посольство РФ в Латвии подтвердило задержание россиянина в Риге

РИГА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Посольство России в Латвии подтвердило факт задержания в Риге объявленного Польшей в международный розыск гражданина РФ Виктора Золотарева. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Информация об этом [задержании Золотарева] поступила в посольство 7 декабря, спустя несколько часов после инцидента. Со своей стороны оперативно предприняли весь комплекс мер консульского содействия. В том числе с Золотаревым состоялась встреча сотрудника консульского отдела, оказана помощь в поиске адвоката", - указали в диппредставительстве.

В посольстве также отметили, что располагают сведениями о сути обвинений в отношении задержанного гражданина России, однако не предоставили по этому делу более подробной информации.

Гражданин РФ Виктор Золотарев был задержан 7 декабря около посольства США в Риге, куда он прибыл для оформления визы. Об этом ранее в субботу корреспонденту ТАСС сообщила его адвокат Имма Янсоне. Россиянин был помещен в изолятор временного содержания. Причиной задержания стал международный ордер, выданный Польшей в 2017 году, польская сторона объявила его в международный розыск и просит его экстрадировать.

По словам адвоката, на 9 декабря назначено заседание суда о мере пресечения в отношении Золотарева. Спецпрокурор будет просить о его содержании под стражей на 80 дней.

При этом Янсоне не смогла ответить на вопрос, в чем польская сторона обвиняет Золотарева. "С материалами дела я смогу ознакомиться только завтра утром перед судом, поскольку они на польском и английском языках и сейчас их переводят на латышский. Могу сказать только одно, что это не политическое дело. Сам задержанный находится в недоумении и смятении и считает, что произошло какое-то недоразумение, поскольку в 2002 году он выиграл суд в Польше", - указала она.