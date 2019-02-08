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В больницу Самары доставили 12 заключенных, пострадавших в ходе инцидента в колонии

Ранее сообщалось о конфликте между осужденными в колонии № 5 по Самарской области

САМАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Осужденные самарской колонии № 5, пострадавшие в результате конфликта, доставлены в больницу в центре Самары. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

"Семь человек надышались дымом от пожара, который устроили заключенные. Они госпитализированы в больницу в центре Самары, как и еще 5 человек, которых сейчас проверяют на предмет черепно-мозговых травм", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в ИК № 5 УФСИН по Самарской области произошел конфликт между осужденными, с последующим поджогом постельных принадлежностей. Прокуратура и следственный комитет начали по этому факту проверку. По данным обоих ведомств, в результате конфликта пострадали 15 человек. Как сообщает пресс-служба УФСИН по региону, все они получили ушибы и ссадины.

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РоссияСамарская область
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