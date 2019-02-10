Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в торговом центре на Сахалине

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту пожара в торговом центре "Океан" в Охе, сообщили ТАСС в воскресенье в ведомстве.

"Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по факту пожара в торговом центре города Оха. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщил представитель надзорного органа.

Ранее сообщалось о пожаре в ТЦ "Океан" на площади 30 кв. метров. По информации ГУ МЧС, пострадавших нет, все посетители и сотрудники покинули здание вовремя. В настоящее время пожарные продолжают тушение.

Город Оха является центром Охинского городского округа. Он расположен на севере острова, насчитывает свыше 20 тыс. жителей.