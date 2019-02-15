Основатель фонда Baring Vostok готов внести за себя залог в размере 5 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви готов внести за себя залог в размере 5 млн рублей по делу о хищении 2,5 млрд рублей у частично принадлежащего ему банка "Восточный". Об этом в пятницу на заседании Басманного суда Москвы сообщила его защита, передает корреспондент ТАСС.

"Защита просит освободить Калви под залог в размере 5 млн рублей или под домашний арест", - говорится в ходатайстве защиты. Следствие в свою очередь просит заключить Калви под стражу.

Ранее в суде в пятницу Калви просил Басманный суд не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест. "Я готов сотрудничать со следствием, не собираюсь скрываться и готов соблюдать все правила домашнего ареста", - сказал он. Калви отметил, что в рамках работы фонда не раз сталкивался с российским правосудием и верит в него.

Следственный комитет полагает, что гражданин США Калви может скрыться от российского правосудия за рубежом. В настоящий момент суд решает вопрос о заключении Калви под стражу.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банк "Восточный", "Новомет".