СК: инкриминируемое Калви преступление не относится к предпринимательской деятельности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Хищение 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", в котором подозревается основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, не относится к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. Об этом заявил следователь Следственного комитета РФ в Басманном суде, представляя ходатайство об аресте Калви.

Следствие отмечает, что совершенное преступление препятствует избранию в отношении Калви иной меры пресечения, кроме заключения под стражу, поскольку преступный умысел был направлен на хищение имущества. "Инкриминируемые ему деяния не относятся к категории преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности", - сказал следователь. Он добавил, что Калви и другие фигуранты дела незаконно выводили имущество банка "Восточный" с использованием различных подконтрольных обществ.

Сам основатель фонда все обвинения в свой адрес отверг и заявил, что на него написали донос из-за корпоративного конфликта.

В свою очередь общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове Александр Хуруджи сообщил ТАСС, что вменяемое Калви преступление относится к сфере предпринимательской деятельности и в этом случае арест как мера пресечения избыточен. "Мы видим громкую историю про хищение миллиардов с предложением отправить всех в СИЗО, а потом следствие разберется. Очевидно, что вменяемое преступление лежит в сфере предпринимательской деятельности, и неясно, для чего необходимо отправлять их под арест", - сказал Хуруджи.

Он напомнил, что в российском законодательстве есть другие меры пресечения - домашний арест и залог, которого судьи по непонятным причинам стараются избегать. "Если представители бизнесменов обратятся к нам за защитой, мы будем оказывать им поддержку в рамках наших полномочий", - добавил Хуруджи. По его словам, пока за защитой представители Baring Vostok не обращались.