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AFP: россиянин задержан в Гаити по обвинению в создании преступной группы

По данным агентства, всего было задержано восемь человек
Акция протеста в Порт-о-Пренсе AP Photo/Dieu Nalio Chery
Описание
Акция протеста в Порт-о-Пренсе
© AP Photo/Dieu Nalio Chery

ТАСС, 18 февраля. Гражданин России задержан в воскресенье в столице Гаити Порт-о-Пренсе по обвинению в создании преступной группы и незаконном хранении оружия. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей полиции.

"Из восьми задержанных - пять американцев, серб, россиянин и житель Гаити. Их обвиняют в незаконном хранении оружия и создании организованной преступной группы", - приводит агентство заявление местных сотрудников правоохранительных органов. Фамилии арестованных пока не уточняются.

По данным AFP, обвиняемые были задержаны у здания Центробанка Гаити. У них изъяли шесть автоматических винтовок, шесть пистолетов, патроны, пять бронежилетов, два беспилотных летательных аппарата, средства связи, несколько номерных знаков Гаити и два транспортных средства.

Задержание предполагаемой преступной группы произошло на фоне протестов, которые не прекращаются в Гаити с 7 февраля. Согласно местным СМИ, в результате столкновений между участниками демонстраций и полицией погибли не менее семи человек. Манифестанты требуют отставки президента Жовенеля Моиза, критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию и коррумпированность чиновников. Как заявил Моиз, он не собирается покидать свой пост из-за акций протестов.

В пятницу канадский телеканал TVA сообщил, что одна из групп демонстрантов сожгла американский флаг, выступая против вмешательства США в ситуацию, и призвала Россию помочь Гаити выйти из кризиса.

Теги
ГаитиСШАРоссияСербияМоиз, Жовенель
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