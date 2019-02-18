Двое фигурантов дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловали свой арест

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Защита обжаловала в Мосгорсуде арест двух фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемых в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Арест Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Защита советника председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова обратилась с апелляционной жалобой на избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.