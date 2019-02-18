Адвокаты обжаловали арест фигуранта дела Калви о мошенничестве на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Представители защиты обжаловала в Мосгорсуде арест партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, подозреваемого вместе с основателем фонда Майклом Калви в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Защита Абгаряна обратилась с апелляционной жалобой на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее апелляции на меру пресечения подали адвокаты советника председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".