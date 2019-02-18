Потребителям двух районов Дагестана восстановили отключенное электроснабжение

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили отключенное электроснабжение около 15 тыс. человек в 12 населенных пунктах Тарумовского и Ногайского районов Дагестана, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МЧС.

"По состоянию на 15:20 мск 18 февраля электроснабжение в Ногайском и Тарумовском районах восстановлено в полном объеме, отключенных потребителей нет", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 18 февраля произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Ногайского и одном - Тарумовского районов Дагестана. Общая численность населения, попавшего под отключение, - 14 757 человек, из них 3 415 детей, сообщали в региональном МЧС.