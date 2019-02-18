Защита основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Защита обжаловала в Мосгорсуде арест гражданина США, основателя и управляющего инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

"Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Мы просим изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования арестованы сам Калви и еще пять человек: партнер инвестфонда Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

Ранее апелляции на меру пресечения подали адвокаты Алексея Кордичева, Максима Владимирова и Вагана Абгаряна.