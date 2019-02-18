{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
Обновлено 

Защита основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Защита обжаловала в Мосгорсуде арест гражданина США, основателя и управляющего инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Мы просим изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования арестованы сам Калви и еще пять человек: партнер инвестфонда Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

Ранее апелляции на меру пресечения подали адвокаты Алексея Кордичева, Максима Владимирова и Вагана Абгаряна.

Теги
РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
Дело экс-директора федерации баскетбола России о хищении 44 млн рублей направили в суд
Ранее Дмитрий Домани был экстрадирован из Черногории и арестован
Читать полностью