Источник: в конце февраля ожидается завершение экспертиз по делу о краже картины Куинджи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следствие в конце февраля планирует получить заключение экспертиз, назначенных по делу о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, фигурантом которого является Денис Чуприков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, мы ожидаем получить в конце февраля заключение экспертов по делу, по сути нам не хватает только этого для завершения предварительного следствия. Кроме того, в конце месяца, возможно, действия Чуприкова будут переквалифицированы, ему будет перепредъявлено обвинение с части 2 статьи 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") на часть 1 этой же статьи (те же деяния "независимо от способа хищения")", - сказал собеседник агентства.

Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.

В понедельник в ходе рассмотрения жалобы на арест в Мосгорсуде обвиняемый раскаялся в содеянном, свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание, а также заявил, что кража картины была его собственным решением. В суде также стало известно, что Чуприков является инвалидом.