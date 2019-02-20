Полиция задержала водителя, подозреваемого в смертельном для матери и ребенка ДТП

ТАСС, 20 февраля. Полиция Приморья задержала водителя автомобиля Volvo, подозреваемого в наезде на семью на тротуаре во Владивостоке, в результате чего мать и ребенок скончались. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД РФ.

"Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ДТП во Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать", - передает пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке вечером в понедельник выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. С места происшествия водитель скрылся. В больнице, куда были доставлены пострадавшие, оперативно была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролась за жизнь пациентов, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина и ребенок скончались.