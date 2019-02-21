Титов попросил генпрокурора проверить законность ареста основателя фонда Baring Vostok

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в четверг направил письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность и обоснованность решений о заключении под стражу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти фигурантов дела. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена (есть в распоряжении ТАСС), направленном в адрес генерального прокурора.

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На сегодняшний день Майкл Калви находится в СИЗО "Матросская тишина".

"Прошу организовать проверку законности и обоснованности решений, принятых по вопросу избрания заключения под стражей в качестве меры пресечения в отношении Калви Майкла Джона, Дельпаль Филиппа...", - говорится в письме.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.

Вaring Vostok - один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России, также специализируется на инвестициях в других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в проекты в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.