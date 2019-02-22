WSJ: налоговику предъявили обвинение в утечке банковских данных экс-адвоката Трампа

По ее данным, налоговику инкриминируется то, что он, пользуясь своим служебным положением, получил доступ к персональной информации о движении денежных средства на банковских счетах экс-адвоката Дональда Трампа в период с 2016 по 2018 годы. Фраю в случае признания виновным грозит до пяти лет тюрьмы. Он освобожден под залог в $50 тыс. до начала судебного разбирательства.

Как напоминает газета, Фрай в ноябре прошлого года сознался, что передавал упомянутые выше данные адвокату Майклу Авенатти, представляющему в суде интересы бывшей актрисы фильмов для взрослых Стефани Клиффорд. В начале мая 2018 года Авенатти опубликовал в своем Twitter банковские документы, в которых говорилось, что Коэн получил $500 тыс. от компании российского бизнесмена несколько месяцев спустя после выборов президента США. Адвокат утверждал, что этим человеком являлся председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

Клиффорд утверждает, что вступала с Трампом во внебрачную связь более 10 лет назад. Скандал вокруг этого разгорелся после соответствующей публикации в газете The Wall Street Journal в январе прошлого года. Как сообщило издание, адвокат Майкл Коэн за месяц до президентских выборов в США в ноябре 2016 года заплатил экс-актрисе $130 тыс. за то, чтобы та хранила в тайне информацию об интимных отношениях с Трампом. Клиффорд подала иск в отношении Трампа и Коэна, добиваясь аннулирования соглашения, обязывающего ее скрывать данные сведения. Также в отдельном иске она обвинила их в распространении порочащей ее информации.