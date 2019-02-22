{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Приморье оставил под стражей зампредседателя Сибирского отделения РАН

Он был задержан в Новосибирске и конвоирован на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Приморский краевой суд оставил под стражей арестованного ранее по делу о растрате заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь инстанции Яна Шеремет.

Как сообщалось ранее, Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске и конвоирован на Дальний Восток. Фрунзенский районный суд арестовал его до 8 апреля. По данным суда, в отношении Благодыря возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (" Присвоение или растрата").

На эту тему

"Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока об аресте подозреваемого Благодыря и оставил его под стражей до 8 апреля", - сказала Шеремет.

Благодырь работал в Сибирском отделении РАН с 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".

Теги
РоссияПриморский край
МВД России: молдавский политик Плахотнюк причастен к незаконному выводу из РФ 37 млрд руб.
По версии ведомства, он является одним из организаторов международного преступного сообщества в целях совершения крупных нелегальных валютных операций
Читать полностью