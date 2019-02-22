Суд в Приморье оставил под стражей зампредседателя Сибирского отделения РАН

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Приморский краевой суд оставил под стражей арестованного ранее по делу о растрате заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь инстанции Яна Шеремет.
Как сообщалось ранее, Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске и конвоирован на Дальний Восток. Фрунзенский районный суд арестовал его до 8 апреля. По данным суда, в отношении Благодыря возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (" Присвоение или растрата").
"Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока об аресте подозреваемого Благодыря и оставил его под стражей до 8 апреля", - сказала Шеремет.
Благодырь работал в Сибирском отделении РАН с 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".