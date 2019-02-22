Суд в Приморье оставил под стражей зампредседателя Сибирского отделения РАН

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Приморский краевой суд оставил под стражей арестованного ранее по делу о растрате заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь инстанции Яна Шеремет.

Как сообщалось ранее, Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске и конвоирован на Дальний Восток. Фрунзенский районный суд арестовал его до 8 апреля. По данным суда, в отношении Благодыря возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (" Присвоение или растрата").