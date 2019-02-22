Суд приговорил к пожизненному заключению водителя, наехавшего на пешеходов в Мельбурне

ТАСС, 22 февраля. Верховный суд штата Виктория в Австралии в пятницу приговорил Джеймса Димитриоса Гаргасуласа к шести срокам пожизненного заключения за наезд на людей в Мельбурне в январе 2017 года, в результате которого погибли шесть и пострадали 27 человек. Об этом сообщает телерадиокорпорация ABC .

Отмечается, что прокуроры настаивали на вынесении приговора о пожизненном заключении без права на условно-досрочное освобождение, однако судья Марк Вайнберг постановил, что Гаргасулас имеет право подать ходатайство на УДО через 46 лет по причине психического состояния.

20 января 2017 года Гаргасулас на автомобиле на скорости около 60 км/ч въехал в толпу прохожих в центре Мельбурна. По данным правоохранительных органов, он намеренно давил людей.

Cообщалось, что, хотя правоохранительные органы не связывали инцидент с терроризмом, Гаргасулас был хорошо им известен - в прошлом его неоднократно арестовывали за совершение различных преступлений, в том числе под воздействием наркотиков. Сам подсудимый свою вину не признал, однако в ходе дачи показаний заявил, что сожалеет о своих действиях.