В Саратовской области на школьника упала глыба льда с крыши жилого дома

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области начала проверку после того, как на школьника рухнула глыба льда с крыши жилого дома, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу.

"Прокуратура начала проверку после того, как накануне на мальчика 2006 года рождения с крыши дома по ул. Лунной упала глыба льда", - сказала собеседница агентства. По ее словам, мальчик госпитализирован. По данным минздрава региона, к врачам обратилась мама ребенка, информация о характере его травм уточняется.

За последнее время в Саратовской области произошло несколько происшествий и инцидентов, связанных с падением льда и выпавшего снега. Так, 18 февраля глыба снега обрушилась с крыши здания в Саратове на пешеходов, в результате травмы получили две женщины. А днем 14 февраля в Энгельсе с балкона, расположенного на четвертом этаже дома № 37 по улице Горького, упала глыба льда на 77-летнего мужчину. Соседи, стоявшие рядом с ним, вызвали скорую помощь, однако по пути в больницу мужчина умер.

Сильный снегопад в Саратове в последний раз наблюдался 28 января.