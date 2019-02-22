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Сообщения об угрозах взрывов в ТЦ Московского региона оказались ложными

Отмечается, что большая часть "заминированных" объектов принадлежит торговой сети "Лента"

МОСКВА, 22 февраля./ТАСС/. Сообщения об угрозах взрывов в торговых центрах Москвы и Московской области в пятницу оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В пятницу поступили сообщения о минировании десятков ТЦ в Москве и Подмосковье. Большая часть из них принадлежала к сети торговых центров "Лента". Специалисты экстренных служб проверили все организации, в которых якобы заложено взрывное устройство. Опасных предметов нигде найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все эти сообщения оказались ложными.

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