Мамаев и Кокорин ознакомились с 16 томами основных материалов дела

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба (ФК) "Зенит" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев ознакомились с основными материалами дела о драках в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС один из адвокатов Кокориных Андрей Ромашов.

"Ознакомление с материалами дела всеми обвиняемыми и их защитниками завершено. Ориентировочно, в среду, 27 февраля, следствием будет предъявлен 17 том дела с дополнительными материалами. Сначала эти материалы предъявят для ознакомления потерпевшим, а затем нам", - рассказал он.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов подтвердил ТАСС, что завершено ознакомление его подзащитного с 16 томами уголовного дела.

Кроме того, по словам Ромашова, защита фигурантов дела заявила следствию ходатайство "на более чем 300 листах". "Защита братьев Кокориных сегодня также заявила итоговое ходатайство, касаемое, в основном, производства [следствия] в части незаконного вменения хулиганства нашим подзащитным. Приведен дословный анализ всех показаний свидетелей (около 60 человек), из чего сделан вывод, что Кокорин и остальные обвиняемые содержатся под стражей и обвиняются в совершении хулиганства на основании только заведомо ложных показаний потерпевшего", - рассказал он, не уточнив его фамилии.

Арест фигурантов дела о драке Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, Александра Протасовицкого продлен до 8 апреля. 8 октября 2018 года они стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где было совершено нападение на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак, а попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.