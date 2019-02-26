В Кировской области в отношении матери возбудили дело после жестокого обращения с детьми

КИРОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кировской области после жестокого обращения матери с малолетними детьми, сообщается во вторник на сайте областной прокуратуры. Женщина, по данным ведомства, не обеспечивала детей питанием и одеждой и злоупотребляла спиртным.

"В Лузском районе по материалам прокурорской проверки по факту жестокого обращения с несовершеннолетними возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним")", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, жительница Лузского района с мая по ноябрь 2018 года ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей четырех и семи лет, не проявляла должной заботы об их здоровье, не обеспечивала питанием, одеждой, в присутствии детей злоупотребляла спиртным. Дети решением органов опеки и попечительства изъяты из семьи и устроены в детское учреждение.

Ранее в Кирове было возбуждено уголовное дело по факту гибели в запертой квартире трехлетней девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды. Ребенок погиб, по предварительным данным, от обезвоживания. Мать арестована по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.