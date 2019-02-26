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"Аэрофлот" отменил 15 рейсов из-за выкатывания самолета за пределы полосы в Шереметьево

Кроме того, компания изменила расписание 38 рейсов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 15 рейсов, запланированных на вторник, в связи с закрытием одной из двух взлетно-посадочных полос Шереметьево из-за выкатывания самолета Jet Air Group в аэропорту. Перечень отмененных рейсов размещен на сайте авиаперевозчика.

Во вторник отменены 15 рейсов из Москвы в Белград, Ригу, Осло, Брюссель, Прагу, Ставрополь, Архангельск, Будапешт, Штутгарт, Франкфурт, Бухарест, Челябинск, Софию, Афины и Мюнхен.

Кроме того, "Аэрофлот" скорректировал расписание 38 рейсов, вылетающих во вторник. Отмечается, что время прибытия и отправления рейсов изменено на более позднее. Согласно информации компании, минимальная задержка вылетов составляет около часа.

Изменения в расписании касаются 10 рейсов из Москвы в Набережные Челны, Нижний Новгород, Воронеж, Вильнюс, Ставрополь, Прагу и другие города. А также 28 рейсов прибывающих в Шереметьево из Екатеренбурга, Еревана, Берлина, Уфы, Перми, Вены, Стамбула, Мурманска и других городов.

Некоторые рейсы, сообщили в авиакомпании, перенаправлены на запасной аэродром в Домодедово (из Омска, Новосибирска, Казани и Нижнего Новгорода).

Отмечается, что прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота. "Просьба к пассажирам и встречающим учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Инцидент с бизнес-джетом в аэропорту Шереметьево

Во вторник в аэропорту Шереметьево воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее посадку частного рейса по маршруту Баку - Москва, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту бизнес-джета находились три пассажира и три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что по факту инцидента начата прокурорская проверка.

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