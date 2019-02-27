Генконсульство Армении в Ростове оказывает поддержку пострадавшим в ДТП на Ставрополье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Кочубеевском районе Ставропольского края являются гражданами Армении. Генеральное консульство республики в Ростове-на-Дону оказывает им необходимую помощь, сообщили ТАСС в дипмиссии.

По данным управления МЧС по региону, микроавтобус, принадлежащий частному лицу из Армении, в среду опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали шесть человек, они направлены в городскую больницу Невинномысска. Предварительной причиной аварии называется ошибка водителя, выбравшего небезопасную скорость и не справившегося с управлением.

"Они [пострадавшие] граждане Армении. Генконсульство на постоянной связи и с правоохранительными органами Ставрополья, и с руководством больницы, и армянской общиной. Мы оказываем им [пострадавшим] помощь, поддержку", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в минздраве Ставропольского края, госпитализированы четыре человека.

"Двое помещены в реанимационное отделение горбольницы в Невинномысске, их состояние тяжелое, но не крайней тяжести. Также женщина и мужчина помещены в нейрохирургию в состоянии средней тяжести, еще двоим проводится амбулаторное лечение", - отметил представитель министерства.