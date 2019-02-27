Прокурор не поддержал ходатайство об аресте сотрудника "Газпрома" по делу о хищении газа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Прокурор попросил отправить еще одного фигуранта уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" Ирину Валешную - под домашний арест. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

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"Надзорный орган не может согласиться с доводами и ходатайством следственных органов. Считаем, что избрание в ее отношении меры пресечения в виде домашнего ареста будет достаточно", - сказал прокурор.

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух задержанных во вторник фигурантов уголовного дела о хищении газа - заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова и и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирины Валешной, сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, Борсов и Валешная давали указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и метеорологам ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" получать наличные денежные средства от представителей промышленных и других предприятий, потребляющих природный газ, который поставлялся на предприятия в обход приборов учета газа. При этом указания о конкретных потребителях газа поступали Борсову от Рауля Арашукова с 2015 года. Валешной же давал такие указания директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев. Противоправные действия она совершала с 2016 года по январь 2019 года, сказала представитель СК.

Накануне в рамках этого уголовного дела в 22 населенных пунктах Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Дагестана прошли свыше 70 обысков у подозреваемых и на предприятиях - потребителях природного газа, следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, отметила представитель СК.

Кроме того, по данным СК, были проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на наличие возможных коррупционных связей с фигурантами дела Арашуковых.