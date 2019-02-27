Мосгорсуд проверит законность ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу представителей защиты на заключение под стражу основателя и управляющего партнера фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Апелляционная жалоба защиты будет рассмотрена в 10:00 мск.

Накануне суд отклонил четыре жалобы фигурантов дела на арест - партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева, бывшего гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова. Жалоба еще одного фигуранта дела, директора финансового департамента Baring Vostok Филиппа Дельпаля, будет рассмотрена 1 марта.

Всем обвиняемым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном объеме"), они будут находиться под стражей до 13 апреля.

Позиция адвокатов обвиняемых

Адвокаты просят освободить Калви под домашний арест или залог. За обвиняемых поручились более 40 предпринимателей, банкиров и общественных деятелей, в частности, глава Альфа- банка Петр Авен и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Обвиняемые утверждают, что уголовное дело является следствием корпоративного конфликта с миноритариями банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Так, ранее источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что фонд Baring Vostok обратился в Лондонский арбитражный суд с иском на 17 млрд рублей к Аветисяну в связи с выводом им средств из банка "Юниаструм" перед его слиянием с "Восточным".

В свою очередь член совета директоров и акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов сообщил ранее ТАСС, что общая сумма исков ряда акционеров банка "Восточный" к Baring Vostok в 1,5 раза превышает размер требований фонда к банку. По его словам, информация о деталях исков Baring Vostok, в частности о сумме требований, не соответствует действительности. Он рассказал, что общая сумма "Восточного" к фонду в международном арбитраже в 1,5 раза больше претензий фонда к банку. По мнению Юсупова, представителям фонда выгодно, чтобы дискуссия ушла в плоскость придуманных ими претензий, и невыгодно обсуждать суть претензий к ним самим и их действиям, которые он назвал "банальным мошенничеством".

Дело Кальви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля.

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".