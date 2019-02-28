Природоохранная прокуратура подтвердила пропажу косатки из центра передержки в Приморье

ХАБАРВОСК, 28 февраля. /ТАСС/. Количество косаток, остающихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье, составляет 10, а не 11, как было ранее, сообщил журналистам в четверг межрайонный природоохранный прокурор Владивостока Константин Андронович.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, а на прошлой неделе стало известно о пропаже одной косатки. По этому факту полиция региона начала проверку.

"Сегодня помощник находится [на месте], пересчитывает. По последним данным, там находятся 87 белух и 10 косаток", - сказал Андронович. Он также подтвердил, что, по результатам проведенной проверки, три белухи уплыли, проделав дыру в заграждении.

О состоянии животных пока данных нет, оно будет оцениваться в рамках назначенной экспертизы, отметил межрайонный природоохранный прокурор Владивостока. В связи с выловом косаток и белух ведется расследование уголовного дела об их незаконной добыче.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Этот вылов был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.