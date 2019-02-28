Титов обратится к председателю Верховного суда Лебедеву в связи с арестом Калви

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратится к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву после того, как Мосгорсуд признал законным арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом Титов сообщил ТАСС, комментируя решение Мосгорсуда.

"Мосгорсуд отказался считать Майкла Калви предпринимателем и оставил его под стражей. Мы имеем дело с прямым игнорированием буквы закона. В ближайшие дни направлю председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву официальный запрос с просьбой выразить собственную позицию в отношении этой коллизии", - подчеркнул Титов.

Он напомнил, что пленум ВС принял в 2013 году постановление, в котором разъяснил судам, что преступления, предусмотренные статьями 159 -159.6, 160 и 165 УК РФ ("Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Причинение имущественного ущерба"), следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим такую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

Титов уверен, что в деле Калви речь идет как раз о предпринимательской деятельности. Он обратил внимание, что в Гражданском кодексе указывается, что "предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг".

Титов считает, что в отношении Калви и других фигурантов этого дела необходимо избрать более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или залог.